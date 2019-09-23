Следственный комитет обнародовал мотивы и подробности убийства певца Михаила Воробьева, больше известного под псевдонимом Михаил Круг. Известного исполнителя "Владимирского централа" убил член банды "Тверские волки".

Александра Агеева на место преступления привезли из колонии, где он отбывает пожизненный срок. Фото: СК РФ

Напомним, 30 июня 2002 года в Твери праздновали День города. Вечером в дом Михаила Круга в поселке Мамулино залезли двое мужчин. Один из них выстрелил в певца. По горячим следам в 2002 году раскрыть преступление не удалось.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова, версий убийства было немало. Проверяли версию о личных конфликтах Круга, о просто случайном грабеже, присматривались к судимым и наркоманам. Проверили буквально каждого знакомого Круга, людей, связанных с организацией гастролей и концертов, всех жителей поселка, где убили певца.

В итоге в поле зрения попала банда "Тверские волки", действовавшая в то время в Твери и области. На причастность к убийству Круга проверялся и член этой банды Александр Агеев. Он отрицал свою вину, а прямых доказательств не было. Но они появились в 2019 году, и следствие по делу возобновили.

Для проверки оперативной информации из колоний в Ямало-Ненецком округе и Хабаровском крае в Тверской следственный изолятор привезли осужденных пожизненно за заказные убийства членов банды "Тверские волки" Александра Агеева и Александра Осипова.

Следователям удалось установить психологический контакт, в результате чего Александр Агеев признался в нападении. И сообщил, что был вдвоем с еще одним членом банды, Дмитрием Веселовым. Агеев рассказал, что залезть домой к Кругу их послал криминальный авторитет Твери, известный в определенных кругах как "Лом". Этот человек погиб в 2006 году.

Агеев с Веселовым должны были залезть в дом. По их сведению, семьи Круга там не должно было быть. Бандиты намечали забрать ценности, антиквариат и тихо уйти.

По замыслу заказчика, Круг, обнаружив кражу, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное. Певец станет ему обязан и будет выплачивать часть гонораров от концертов. Но все пошло не так - Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Убивать не планировали, но Круг кинулся на крик тещи, и Веселов выстрелил в него дважды из пистолета "ТТ", потом застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа.

Дмитрий Веселов был убит в марте 2003 года еще одним участником банды "Тверские волки", Александром Осиповым.

Этого человека так же осудили на пожизненный срок. Осипов подробно рассказал следователям, за что убили Веселова - это была месть за Круга, с которым Осипов был знаком. Веселова он убил в лесу в Кимрском районе Тверской области.

В Следственном комитете сказали, что показания Александра Агеева полностью проверены и подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу, включая экспертизы.

С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствием принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

О дате направления в суд уголовного дела, которое расследовали без малого 17 лет, пока ничего неизвестно. Тем более что Тверская прокуратура вчера же заявила, что проверит законность закрытия уголовного дела об убийстве российского певца Михаила Круга в 2002 году. Об этом сообщила официальный представитель следственного управления СКР по Тверской области Валерия Павлова.

"Любое процессуальное решение, принятое органами следствия, направляется прокурору, законность и обоснованность которого им проверяется", - объяснила Павлова.