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23.09.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК попросил оставить Арашукова и его отца в СИЗО еще на три месяца

Следователи отправили в суд ходатайство о продлении срока содержания под стражей бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову на три месяца, то есть до 30 декабря 2019 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы.

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Ранее районный суд продлил всем обвиняемым по уголовному делу, в том числе Руслану Арашукову, Гудеру Хашукаеву, Игорю Травинову, Николаю Романову, Алану Кятову срок содержания под стражей до 30 сентября.

30 января Рауф Арашуков был лишен сенаторской неприкосновенности и задержан на заседании Совета Федерации. Он обвиняется в участии в преступном сообществе, в причастности к двум убийствам, а также в давлении на свидетеля. В марте он был временно отстранен от исполнения обязанностей сенатора в соответствии с решением Басманного суда Москвы. В апреле его имущество было арестовано.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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