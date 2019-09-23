Собянин: Московская энергосистема рассчитана до -40 градусов и ниже

По словам главы города, отопление будет бесперебойно подаваться даже при температуре ниже 40 градусов мороза. Теплом необходимо обеспечивать более 70 тысяч зданий, почти половина из которых жилые многоквартирные дома.

"Только сетей в городе 150 тысяч километров - почти четыре длины экватора", - отметил мэр.

Собянин также отметил, что на случай повреждений в Москве сформированы полторы тысячи аварийных бригад. Для оперативного проведения ремонтных работ у них есть вся необходимая техника и дизель-генераторы. При этом у города имеются резервные запасы топлива - мазута, угля и дизеля. Однако в последние годы даже в сильные морозы они не задействовались.

В этом же интервью мэр рассказал и о повышении размера матпомощи ветеранам. Так, единовременная выплата, приуроченная к годовщине Битвы под Москвой, увеличилась в два раза - с 10 до 20 тысяч рублей. Ее получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, даже если они воевали не под Москвой, а на других фронтах. Вторая группа получателей - участники обороны Москвы: это 8708 человек, которые строили оборонительные сооружения вокруг столицы и работали на московских предприятиях. Что же касается традиционного парада 7 ноября на Красной площади, то его проведут и в 2019 году.

"Это незыблемая традиция. Парад обязательно будет. В этом году планируем не только шествие в форме военных лет, но и демонстрацию исторических кадров кинохроники на больших экранах. Пусть хотя бы символически солдаты тех лет вновь пройдут по Красной площади", - сказал Собянин.

Зашла речь и о масштабном строительстве на территории бывшего ЗИЛа. В этом месяце здесь открыли самую большую в стране школу на 2,5 тысячи мест. Пока здесь даже нет столько детей, но уже через несколько лет учебное заведение будет использоваться на полную мощность, уверен мэр. А через пару месяцев здесь планируется открыть первую очередь парка на набережной Марка Шагала.

"Набережная Марка Шагала в основном будет пешеходной, почти четыре километра пешеходных, беговых и велодорожек для прогулок у реки. Много зелени, деревьев, детских и спортивных площадок. Во многом новый парк будет похож на набережную в "Лужниках", - сказал мэр, отметив, что на ЗИЛе парк будет расположен в шаговой доступности от жилья.