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23.09.2019 17:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тепло появилось уже в 3,5 тысячи домов в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

Батареи в домах жителей Москвы постепенно начинают теплеть. Как сообщили "РГ" в "МОЭК", тепло уже пришло почти в 3,5 тысячи жилых домов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Москве стартовал отопительный сезон

"По состоянию на 15:00 к теплу подключено 6781 объект соцсферы. Тепло подано в 2515 зданий школ (82%), 2397 детсадов (99,5%), 1244 больниц (84%) и 625 поликлиник (72%). Кроме того, запитано 3483 жилых дома (10,5%). Работы ведутся совместно с персоналом управляющих компаний", - отметили в "МОЭК".

Основным условием пуска горячей воды в батареи отопления является холодная погода, когда среднесуточные показатели не превышают +8 градусов в течение пяти дней. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, подача тепла к объектам - это сложный технологический процесс и регулировку температуры теплоносителя нужно делать плавно. По нормативам на подключение всего города пять дней. Значит в субботу тепло должно быть уже во всей Москве.

Напомним, в этом году к отопительному сезону своевременно было подготовлено более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отопительный сезон в России
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