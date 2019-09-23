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23.09.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание

Текст: Ольга Игнатова
Всю наступившую неделю в центральных областях будет достаточно прохладно. Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Днем в понедельник столбики термометров не поднимутся выше 6-11 градусов. В Центральном Черноземье будет плюс 8-13 градусов.

24 и 25 сентября ночью минус 3 - плюс 3 градуса, днем плюс 5-10. На севере Центрального округа местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В Центральном Черноземье во вторник и среду днем 8-13 выше нуля, тоже местами осадки.

Отопительный сезон в столичном регионе может начаться раньше времени

26 сентября на севере Центрального округа местами дождь с мокрым снегом, ночью минус 3 - плюс 2 градуса, днем 6-11 тепла. В Центральном Черноземье ночью минус 1 - плюс 4 градуса, днем плюс 8-13.

Ненастная погода пришла и на верхнюю Волгу. В Татарстане 23 сентября дождь, мокрый снег, ветер 16-21 м/с. А южнее - в Башкортостане - в понедельник сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег), гололед, налипание мокрого снега, ветер 15-20 м/с. С заморозков неделя начинается и в центральных и южных районах Карачаево-Черкесии (ночью до минус 3 градусов).

На севере Ростовской и Волгоградской областей в начале недели также ночные заморозки до минус 3 градусов. Сильный ветер до 20 м/с на юго-востоке Приморского края. На побережье Магаданской области 24 сентября сильный дождь, ветер 18-23 м/с.

Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Республике Крым, на востоке Чеченской Республики, в Дагестане, Новосибирской области, Алтайском крае, Республике Алтай, на востоке Бурятии и на юге Забайкальского края.

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Самое теплое место на карте России на этой недели - это Черноморское побережье в районе Сочи и Туапсе. Здесь все еще продолжается "бархатный сезон". Дневные температуры будут достигать 25-26 градусов. Да и ночи довольно теплые - плюс 16-18 градусов. Погреться и искупаться можно в Крыму. Здесь воздух будет прогреваться в течение недели до плюс 23-25 градусов. Температура воды в Черном море в пределах 22-24 градусов.

В Красноярске неделя также начинается с 24-градусного тепла, но ближе к концу ожидается резкое понижение температуры сразу на 10-15 градусов. Аналогичные скачки температуры ждут Новосибирскую и Кемеровскую области. На Урале - в Челябинской и Свердловской областях - холодно: в начале недели плюс 7-8 градусов, к концу недели не выше плюс 5 днем. А ночью в районе нуля и осадки в виде снега с дождем.

Какая погода ожидается в московском регионе

В московском регионе в понедельник облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки. Температура днем в столице плюс 7-9 градусов, по области 5-10 градусов. Ветер северо-западный, местами с порывами 12-17 м/с.

Фото: Istock
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24 сентября переменная облачность, без осадков. Температура ночью в Москве минус 1-плюс 1 градус, по области минус 4-плюс 1 градус, днем в Москве плюс 7-9 градусов, по области 5-10 градусов. Ветер западный и северо-западный.

25 сентября ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Без осадков. Температура ночью минус 3 - плюс 2 градуса, днем 6-11 градусов. Ветер слабый.

26 сентября переменная облачность, без осадков. Температура ночью минус 1 - плюс 4 градуса, днем 6-11 тепла. Ветер слабый.

И только к следующим выходным на пару градусов может стать теплее. Тем не менее, значения средней суточной температуры на 4-5 градусов будет ниже климатической нормы.

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