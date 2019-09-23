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23.09.2019 19:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве отметили 100-летие Станции московской скорой помощи в Сокольниках

Текст: Любовь Проценко
Масштабный фестиваль "100 лет спасаем жизни", посвященный юбилею Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова, посетили почти 60 000 человек. Гостей принимали врачи станции. В медицинских мастер-классах приняли участие более 4,5 тысячи взрослых и детей, а шатры с творческими активностями посетили более 2 тысяч участников.

- Мы давно планировали масштабно познакомить москвичей с работой скорой помощи, подчеркнуть сложность и необходимость службы. Специально для этого в одном из самых больших парков мы открыли 12 локаций, где можно было узнать об особенностях работы врачей и фельдшеров, ближе познакомиться с историей создания и развития столичной службы скорой медицинской помощи: узнать о людях, стоявших у истоков создания скорой помощи, о первом выезде и пациенте, в каких условиях и каком режиме работали медицинские работники в непростые 1920-1930 гг., а также во время Великой Отечественной войны, - рассказал Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медпомощи.

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Гостям фестиваля показали ретро- и современные автомобили скорой помощи. Это ГАЗ М-20 и ГАЗ 22-Б "Волга" 50 -х и 60-х годов, и легендарные РАФ-977ИМ и РАФ-22031 70-х и 80-х годов. На современных автомобилях скорой помощи, на которых дежурят общепрофильные, педиатрические, неонатальные и реанимационные выездные бригады, экскурсию проводили сотрудники скорой и неотложной помощи.

В специальных развлекательных зонах ребята делали сувениры из фетра, раскрашивали съедобный пряник в форме машины скорой помощи, занимались рукоделием, а также испытывали на себе профессию врача и учились основам скорой помощи.

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Могли примерить профессию диспетчера скорой помощи взрослые. В инсталляции диспетчерского центра они отвечали на смоделированные звонки пациентов, находящихся в различных ситуациях. Задачей диспетчеров было - выяснить симптомы и принять решение о необходимости направления бригады скорой или экстренной медицинской помощи.

На лектории "Спасай" врачи в паре с приглашенными звездами рассказывали об основах оказания первой помощи, советовали, что делать, если человек подавился, или как провести сердечно-легочную реанимацию самому.

Напомню, 15 октября Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова отметит свое 100-летие. Сегодня это крупнейшая в Европе медорганизация, в которой работают круглосуточно более 11 тысяч сотрудников, 60 подстанций по всему городу и более тысячи бригад.

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