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23.09.2019 14:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве пройдет бизнес-конференция "День Бренда 2019"

8 октября в московском Цифровом деловом пространстве состоится бизнес-конференция "День Бренда 2019", посвященная актуальным вопросам в сфере маркетинга и рекламы.

На конференции эксперты и участники рынка обсудят замедление роста российского рекламного рынка и что делать индустрии, чтобы совершить качественный рывок, какие для этого имеются возможности, какую роль в этом сыграют технологии и управленческие решения.

"День Бренда" - ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы. Это диалог первых лиц компаний-производителей, топ-менеджеров российских рекламных агентств и международных коммуникационных холдингов, экспертов в области высоких технологий и масс-медиа.

Программа мероприятия

Открывающая сессия. Стагнация как рывок?

Открывающая "День Бренда" сессия даст старт обсуждению проблемы трансформации бизнес-процессов, происходящих во всех сферах современного маркетинга и оказывающих значительное влияние на развитие экономики рекламной отрасли. Представители "Русбренда", НРА, Mediascope и крупнейших компаний-рекламодателей также рассмотрят вопрос, сможет ли индустрия использовать замедление темпов роста как отправную точку или драйвер качественных изменений. Ключевой вопрос дискуссии: что делать брендам, чтобы совершить рывок, и как его сделать?

Бенчмарки и агенты влияния 2019

На секции маркетологи и ведущие специалисты в области рекламы представят лучшие кейсы, посвященные технологическим, креативным и продуктовым решениям, представят аналитику и тренды в сегменте российских маркетинговых коммуникаций и построения брендов.

Advertising Discussions Day

Маркетологи и представители агентской отрасли обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием и эффективностью маркетинга и рекламы.

Brand & Advertising Day

Секция с докладами об эффективности и технологичности маркетинговых коммуникаций от маркетологов и представителей крупнейших игроков агентской отрасли.

Все подробности на официальном сайте конференции. Дата проведения: 8 октября 2019 года

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