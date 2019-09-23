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23.09.2019 14:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве стартовал отопительный сезон

Текст: Ангелина Зеленькова
Сегодня в дома москвичей начали подавать тепло. Отопление включают в жилых домах, административных и промышленных зданиях, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Как и положено, подавать тепло начали сначала на объекты социальной сферы, подключив в первую очередь садики, школы и больницы. На очереди жилые дома и промышленные здания. По нормативам на подключение всего города пять дней. Значит, в субботу тепло должно быть уже во всей Москве.

Фото: iStock
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По словам заммэра, основным условием пуска горячей воды в батареи отопления является холодная погода, когда среднесуточные показатели не превышают +8 градусов в течение пяти дней. "До начала отопительного сезона с 20 сентября по заявкам социальных учреждений было подано тепло. С сегодняшнего дня оно будет пущено в жилые дома, административные и промышленные здания", - сказал Бирюков, добавив что подача тепла к объектам - это сложный технологический процесс и регулировку температуры теплоносителя нужно делать плавно.

Заммэра напомнил, что в этом году к отопительному сезону своевременно было подготовлено более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания. Полностью готовы к работе ТЭЦ с запасами резервного топлива: 369,8 тыс. тонн мазута, 476,5 тыс. тонн угля, 25,7 тыс. тонн дизельного топлива. Запас системы энергоснабжения Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов.

Справка "РГ"

Информацию о старте отопительного сезона можно получить по "горячей линии" Общегородского контакт-центра: 8 (800) 100-23-29, либо по круглосуточному номеру МОЭК: 8 (495) 539-59-59. В случае возникновения проблем с отоплением по этим телефонам или через мобильное приложение "Госуслуги Москвы" можно оставить заявку.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отопительный сезон в России
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