В Москве стартовала акция "Миллион деревьев"

Сегодня, 23 сентября, в городе начался новый этап акции "Миллион деревьев". Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, всего в осенний период запланирована высадка более 6,4 тыс. деревьев и более 546 тыс. кустарников.

Так, по заявкам управ и префектур во 1,2 тыс. дворах города будет высажено 2,2 тыс. деревьев и 130,6 тыс. кустарников. В рамках замещающего озеленения или программы "Лунка в лунку" высадят по 250 городским адресам 2,8 тыс. деревьев и 25,7 тыс. кустарников. На территориях 207 социальных объектах высадят 1,4 тыс. деревьев и 39,8 тыс. кустарников. Еще около 350 тысяч кустарников высадят в качестве живой изгороди на 1,1 тыс. дворов.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе, завершится сезон посадок в конце октября.

Напомним, что свою историю акция "Миллион деревьев" начала осенью 2013 года. С той поры было высажено на территории города более 2,5 млн деревьев и кустарников, озеленены более 20 тыс. московских дворов. Только минувшей весной в рамках акции "Миллион деревьев" было высажено более 7 тысяч деревьев и более 235 тысяч кустарников.