27 сентября в Москве начинается конкурс социальной рекламы "Твой взгляд".

Как рассказал журналистам руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Иван Шубин, участвовать в конкурсе могут студенты московских вузов, где есть творческие факультеты.

"Это условие не случайно, оно позволит выдержать высокую планку качества конкурсных работ", - говорит он.

Как уточнила директор школы дизайна Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Софья Троценко, чуть больше года назад была встреча представителей современного искусства и мэра Москвы Сергея Собянина, где он одобрил идею поддержать студентов творческих вузов.

"Этот конкурс поможет студентам познакомиться с профессиональным сообществом и сделать первые шаги в профессии", - поясняет Троценко.

В конкурсе заявлены три темы. Первая - трудоустройство молодежи, вторая - спорт для всех, третья - открытая, где участники смогут импровизировать.

Выбирать победителя будет жюри из ведущих экспертов в области современного дизайна и рекламы. Ожидается, что в креативном состязании примут участие более 100 конкурсантов.

В качестве стимула организаторы конкурса рассказали о призах для победителей. Так, за первое место в каждой из номинаций претенденты получат денежный приз в размере 250 тысяч рублей.

А главным призом станет размещение лучшей работы на медиаэкране Центрального телеграфа.

Работы призеров разместят на крупных городских рекламных конструкциях в центральной части города. Наиболее интересные варианты нынешней зимой соберет на выставку центр современного искусства "Винзавод".

Ожидается, что конкурс может стать ежегодным.

Все подробности будут выложены в ближайшее время на официальном сайте конкурса.