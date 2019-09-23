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23.09.2019 19:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В регионах ЦФО объявлено штормовое предупреждение

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Гидрометцентра России, в регионах ЦФО ожидаются заморозки уже этой ночью. А региональные главки МЧС на своих сайтах объявили штормовое предупреждение.

Так, Гидрометцентр предупреждает, что температура упадет до минус 3 нынешней ночью в Брянской области. Ночью и утром 24-25 сентября аналогичные заморозки возможны в некоторых районах Воронежской области. Холодные ночи прогнозируются и в Тамбовской области - 24- 26 сентября. В Курской области ночные температуры ожидаются - минус 3… минус 1 градус.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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ГУ МЧС России по Калужской области со ссылкой на региональный ЦГМС - Филиала ФГБУ "Центральный УГМС" обещает местами град и порывы ветра  13-18 метров в секунду. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 24 и 25 сентября на территории Тульской области ожидаются заморозки от 0 до - 3 °С. В связи с чем региональный главк МЧС призывает жителей быть бдительными и осторожными с отопительными приборами, как с печами, так и электрообогревателями. К слову, с сегодняшнего дня в дома областного центра началась подача тепла.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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В Рязанской области, сообщает МЧС по региону, температура воздуха ночью и утром может упасть до минус 4 градусов. Такой прогноз дают до 26 сентября. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 24 сентября местами на территории Белгородской области  ожидаются заморозки до 3 градусов мороза. При этом местами ожидается туман. "В результате данных погодных условий повышается вероятность возникновения случаев повреждения урожая сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, а также увеличение риска возникновения техногенных пожаров", - предупреждает сайт МЧС по Белгородской области.

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