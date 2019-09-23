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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пошли на огонь

В Смоленской области подростки спасли от пожара деревню
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Смоленск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Большую беду предотвратили маленькие жители смоленской деревни Ерыши. Заметив дым, они сообщили о беде взрослым, и те вызвали спасателей.

В минувшую субботу шестилетний Саша и десятилетний Матвей Тэбэкару остались дома одни: их мама поехала в больницу, а бабушка, директор местного дома культуры, отправилась веселить народ на праздник в райцентре. Перед отъездом она проинструктировала детей: играйте на улице с ребятами, от дома далеко не уходите, следите за порядком. Те так и сделали.

В Саратовской области при пожаре погибли четыре человека

Пожар в гараже заметил младший. Вернее, Саша услышал странный треск в собственном дворе, а войдя за калитку, увидел пробивавшийся из-под ворот дым. Подлетел Матвей, попытался открыть за ручку ворота и обжегся - внутри уже здорово полыхало. После этого он схватил брата в охапку и бросился к соседу.

Когда приехали вызванные соседом пожарные, гараж горел целиком, и от него уже занялся соседний сарай. Вплотную к ним стояли жилые дома - еще немного, и заполыхала бы вся улица. К тому времени Матвей с соседом откатили в сторону чью-то припаркованную у гаража машину. Собственный автомобиль и другие транспортные средства семье спасти не удалось: стоявшие в гараже "Ока", мотоцикл и скутера сгорели.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке

В сводке регионального МЧС о происшествии говорится кратко: в 16.08 поступил сигнал о пожаре. В результате пожара пострадавших нет, повреждена кровля одной хозяйственной постройки, другая выгорела изнутри.

К слову, накануне в Смоленске наградили старшеклассников Ивана Снитко и Никиту Метелицу. Прошлым летом ребята заметили пожар в микрорайоне Южный, поднялись в горевшую на втором этаже квартиру и помогли выбраться ее обитателям: пожилой чете с маленькой девочкой.

Между тем

В МЧС России учредили премию для молодых героев. Акция проходит в рамках проекта "Дети-герои". Награды уже получили более 500 ребят из всех регионов России. Очень трепетно к маленьким героям относится председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На днях в Великом Новгороде он открыл соревнования по дзюдо среди юношей до 15 лет. Турнир посвятили в том числе памяти юных героев Отечества. Открывая соревнование, Бастрыкин вручил родителям двух погибших мальчиков медали "Доблесть и отвага". 10-летний Алеша Мартыненко помогал эвакуировать обитателей горевшего палаточного лагеря. 6-летний Слава Юшков вытаскивал дедушку из горящей бани, но огонь перекинулся на него.

Подготовил Иван Петров

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область
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