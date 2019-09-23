Директору Эрмитажа отправили уникальную открытку из Владивостока

Открытку, посвященную Дням Эрмитажа во Владивостоке, смогли отправить участники открытия ежегодной выставочной недели.

На почтовой карточке изображена картина "Нападение кавалерийского отряда на обоз", написанная в середине XVII века художником голландской школы Абрахамом ван дер Хуфом. Специальный QR-код позволяет прослушать информацию о художнике и узнать историю создания произведения. Открытки погасили особым штемпелем "Дни Эрмитажа во Владивостоке-2019".

Первой под прицелами фотокамер опустила открытку в специальный почтовый ящик директор Приморской Государственной картинной галереи Алена Даценко. Послание отправится к директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

После этого уникальные открытки смогли послать своим знакомым все желающие.

- Сегодня стартуют четвертые Дни Эрмитажа во Владивостоке, причем у нас они самые насыщенные по программе, идут семь дней - полноценную неделю и в рабочие, и выходные дни, - поделилась Алена Даценко с "РГ".

Она отметила, что выставочная неделя включает обширную программу, которую сотрудники Приморской Государственной картинной галереи подготовили совместно с коллегами из Санкт-Петербурга. Мероприятия будут проходить на нескольких площадках.

- Традиционным стало, что Дни Эрмитажа мы открываем выставкой. В этом году это прекраснейшая выставка "Шкатулка Матроны". Приедет куратор выставки Ольга Горска, которая в конце недели прочтет несколько интереснейших лекций, расскажет о ювелирном искусстве, золоте Римской Империи, - отметила Даценко.