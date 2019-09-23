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23.09.2019 06:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два парома столкнулись на реке Лена в Якутии

Текст: Владимир Таюрский

На переправе через реку Лена по маршруту Якутск - Нижний Бестях столкнулись два парома, перевозившие автомобили.

Столкновение принадлежащих частным перевозчикам судов произошло поздним вечером в воскресенье неподалеку от левого берега, на котором расположен Якутск. Обошлось без жертв. Один паром получил повреждения в носовой части, второй - в районе аппарели. Поврежден также находившийся на одном из них легковой автомобиль.

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Рейс на противоположную сторону реки был отменен, оба судна разгрузились на "якутском" берегу.

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии сообщили, что по факту происшествия будет проведена проверка комиссии Северо-Восточного управления государственного морского и речного надзора и транспортной полиции.

В понедельник работы на паромной переправе продолжились в обычном режиме. На маршруте задействованы около 10 судов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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