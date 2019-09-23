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Текст:   Кира Латухина 
11:08 23.09.2019

Молодые семьи на Дальнем Востоке получат ипотеку под два процента

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до двух процентов годовых.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, где Владимир Путин и заявил о том, что молодые дальневосточные семьи смогут взять ипотеку под два процента, опубликован на сайте Кремля.

Фото: Istock
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Поправки должны предусматривать субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях дальневосточных регионов. Мера также распространяется на кредиты на строительство дома на участке, полученном по программе "дальневосточный гектар".

На эти цели будут направлены средства госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

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