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23.09.2019 06:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Сахалине больше двадцати рыбаков госпитализировали с отравлением

Текст: Евгения Шерешевская

В Сахалинской области на больничной койке с отравлениями различной степени тяжести одновременно оказались более двадцати человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора.

Причиной массового отравления шаурмой в Уфе стал стафилококк

Все пострадавшие - работники одного из рыболовецких станов, расположенных в Макаровском районе. Их направили на лечение в Макаровскую центральную районную больницу и больницы областного центра.

Специалисты Роспотребнадзора выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают источник отравления рыбаков.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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