На Сахалине больше двадцати рыбаков госпитализировали с отравлением

В Сахалинской области на больничной койке с отравлениями различной степени тяжести одновременно оказались более двадцати человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора.

Все пострадавшие - работники одного из рыболовецких станов, расположенных в Макаровском районе. Их направили на лечение в Макаровскую центральную районную больницу и больницы областного центра.

Специалисты Роспотребнадзора выясняют обстоятельства инцидента и устанавливают источник отравления рыбаков.