На Сахалине будут готовить волонтеров Победы для всего ДФО

В Южно-Сахалинске открылся окружной центр по подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В центре желающие стать волонтерами смогут заняться изучением истории Великой Отечественной, а также получить навыки популяризации этих знаний. Здесь же будут разрабатывать инструкции для добровольцев и помогать им налаживать сотрудничество с властями.

- "Волонтеры Победы" - ключевая организация, которая будет задействована в праздновании 75-летия Победы, - отметил на церемонии открытия центра Герой России Алексей Романов.

Открывшийся в Южно-Сахалинске окружной центр стал пятым в России. Всего в движении "Волонтеры Победы" участвует 51 страна.