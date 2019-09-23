Осужденные возместят государству похищенные в якутском музее 35 млн

По иску прокуратуры Якутии суд взыскал с осужденных за хищения в Национальном художественном музее более 35 миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, три бывших сотрудника с декабря 2014-го по май 2017 года систематически перечисляли на счета никогда не работавших в музее родственников зарплату, а также необоснованно завышали свои заработки. За мошенничество они приговорены к лишению свободы на сроки от двух до трех лет. А теперь им еще надо будет и возвращать похищенное.

Суд установил, что в общей сложности было разворовано почти 40 миллионов рублей. В добровольном порядке двое осужденных возместили 4,4 миллиона. По поводу взыскания остальной суммы прокуратура обратилась в судебные органы, и исковые требования были удовлетворены в полном объеме.