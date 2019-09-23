Путин поручил дать преференции авиакомпаниям с доступными ценами в ДФО

Авиакомпании, летающие по Дальнему Востоку с доступными билетами, получат доступ к международным маршрутам. Об этом говорится в поручении, которое подписал президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Глава государства поручил правительству до 1 марта 2020 года принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.

Напомним, что в ходе форума Владимир Путин заявил о необходимости поощрения авиакомпаний на Дальнем Востоке с доступными билетами.