Путин поручил повысить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке

Новости

Жаров: СМИ стали меньше нарушать закон 15:16
В Ростове приверженец "ИГ" приговорен за попытку теракта 15:13
Семья погибла при пожаре в Подмосковье 15:05
Фестиваль в честь столетия "скорой" собрал 60 тысяч гостей 15:04
Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе 15:03
Кроссовер Volkswagen T-Roc прикинулся модником 15:01
В Турции найдена 2200-летняя эллинистическая скульптура 15:00
Renault Arkana российской сборки поехала покорять страны СНГ 14:55
Почта России поставит на рельсы 70 новых почтовых вагонов 14:54
Петербург простился с оперной певицей Ириной Богачевой 14:53
СК потребовал отправить на лечение мужчину, избившего ребенка лопатой 14:53
В пригород Воронежа отказались пустить автобус из-за плохих дорог 14:50
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться 14:48
El Lada оказалась в списке самых популярных электрокаров 14:42
В Москве стартовала акция "Миллион деревьев" 14:41
В Солнечной системе обнаружены "врата" притяжения комет 14:40
Концерт Evanescence в Воронеже отложен из-за ДТП 14:39
Минск готовится к Фестивалю документального кино стран СНГ 14:39
В Кремле назвали срок ответа России WADA 14:37
Екатеринбуржец признан лучшим водителем трамвая в России 14:36
"Российская энергетическая неделя" откроется 2 октября 14:35
Школьница выпала из окна во время урока в Подмосковье 14:35
В Москве пройдет бизнес-конференция "День Бренда 2019" 14:29
Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя 14:28
В Москве пройдет XV горно-геологический форум МАЙНЕКС Россия 2019 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 14:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил повысить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин дал целый ряд поручений по развитию Дальнего Востока по итогам Восточного экономического форума.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

До декабря глава государства указал ввести дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в Дальневосточном федеральном округе, исходя из увеличения размера выплат до 200 процентов. Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минздравом с участием приморских властей предстоит до 15 января представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера.

Фото: iStock
Путин поручил подготовить поправки для снижения ставки ипотеки в ДФО

Еще Владимир Путин поручил увеличить квоты приема на целевое обучение за счет бюджета по специальностям, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда Дальнего Востока, с указанием перечня регионов, в которых ребята будут трудоустроены по договору о целевом обучении.

Президент указал принять меры по обновлению материально-технической базы учреждений культуры на территории Дальневосточного федерального округа, включая музеи, театры и библиотеки, обратив особое внимание на малые города и село. Еще одно поручение касается предложений по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда для поддержки развития местных высокотехнологичных проектов.

Также глава государства поручил представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий. И до июля 2021 года внести сведения о границах особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока и центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Единый государственный реестр недвижимости.

Власть Работа власти Президент ДФО Повышение зарплат бюджетникам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
В Москве стартовал отопительный сезон