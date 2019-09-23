Путин поручил повысить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке

До декабря глава государства указал ввести дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в Дальневосточном федеральном округе, исходя из увеличения размера выплат до 200 процентов. Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минздравом с участием приморских властей предстоит до 15 января представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера.

Еще Владимир Путин поручил увеличить квоты приема на целевое обучение за счет бюджета по специальностям, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда Дальнего Востока, с указанием перечня регионов, в которых ребята будут трудоустроены по договору о целевом обучении.

Президент указал принять меры по обновлению материально-технической базы учреждений культуры на территории Дальневосточного федерального округа, включая музеи, театры и библиотеки, обратив особое внимание на малые города и село. Еще одно поручение касается предложений по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда для поддержки развития местных высокотехнологичных проектов.

Также глава государства поручил представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа при неукоснительном соблюдении режима особо охраняемых природных территорий. И до июля 2021 года внести сведения о границах особо охраняемых природных территорий Дальнего Востока и центральной экологической зоны Байкальской природной территории в Единый государственный реестр недвижимости.