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23.09.2019 09:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Самоходки "Малка" впервые применили как высокоточное оружие

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

В Амурской области на полигоне "Трехречье" мощные самоходные дальнобойные орудия 2С7м "Малка" впервые использовали как высокоточное оружие.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, подразделение самоходных артиллерийских установок (САУ) большой мощности во время тактического учения стреляли на максимальную дальность по координатам, полученным благодаря беспилотнику "Орлан-10".

Совместное применение беспилотного разведывательного комплекса и САУ "Малка" состоялось впервые.

По легенде учения, в подземном бункере проходило совещание командиров условных бандформирований. Они находились примерно в 40 километрах от огневых позиций. Поэтому для уничтожения цели использовались дальнобойные орудия.

"Орлан-10" передал точные координаты в режиме реального времени. Артиллеристы залпом нескольких орудий поразили подземную цель. Следующий удар уничтожил условные подземные склады с боеприпасами.

Подобное использование беспилотников с дальнобойной системой "Малка" - отличная возможность использовать мощные снаряды на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия, отмечают в ВВО.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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