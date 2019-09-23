Тайфун "Тапа" обошел Приморский край стороной

Тайфун "Тапа", угрожавший по одному из прогнозов Приморскому краю, обошел регион стороной, сообщается на сайте Примгидромета.

Траектория тайфуна изменилась, она прошла восточнее берегов Приморья.

"По уточненным данным, тайфун "Тапа" будет смещаться над акваторией Японского моря в сторону Сангарского пролива на значительном расстоянии от побережья Приморья", - говорится в сообщении синоптиков.

Некоторое влияние на погоду в крае тайфун все-таки окажет. Местами пройдут небольшие дожди. Усилится ветер, который поднимет волны в заливе Петра Великого до одного - двух метров.

Ранее в регионе прогнозировались очень сильные дожди и даже объявлялось штормовое предупреждение.