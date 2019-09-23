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23.09.2019 05:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тайфун "Тапа" обошел Приморский край стороной

Текст: Ольга Журман

Тайфун "Тапа", угрожавший по одному из прогнозов Приморскому краю, обошел регион стороной, сообщается на сайте Примгидромета.

В Японии 19 человек пострадали из-за тайфуна "Тапа"

Траектория тайфуна изменилась, она прошла восточнее берегов Приморья.

"По уточненным данным, тайфун "Тапа" будет смещаться над акваторией Японского моря в сторону Сангарского пролива на значительном расстоянии от побережья Приморья", - говорится в сообщении синоптиков.

Некоторое влияние на погоду в крае тайфун все-таки окажет. Местами пройдут небольшие дожди. Усилится ветер, который поднимет волны в заливе Петра Великого до одного - двух метров.

Ранее в регионе прогнозировались очень сильные дожди и даже объявлялось штормовое предупреждение.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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