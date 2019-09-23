В Благовещенске подвели итоги фестиваля "Амурская осень"

На фестивале "Амурская осень" в этом году было представлено 11 полнометражных картин, 25 короткометражек и 12 антреприз. В минувшие выходные в Благовещенске подвели итоги фестиваля и вручили награды.

Первой на закрытии XVII фестиваля отметили народную артистку России Раису Рязанову. Ей достался приз губернатора Амурской области Василия Орлова. Остроумная актриса заявила, что на главу региона, наверняка, повлияла жена и подсказала, кому вручить награду.

"Посмотрела в очередной раз "Москва слезам не верит" и сказала: "Вот эта баба мне нравится", - цитирует РИА Новости слова Рязановой.

Кстати, конкурсная постановка "Авантюристы поневоле", в которой играла артистка, получила спецприз жюри "Зрительский успех". А еще один актер спектакля Павел Прилучный - приз совета партнеров фестиваля.

Свой приз вручил и мэр Благовещенска Валентин Калита. Он достался президенту и основателю "Амурской осени" - продюсеру Сергею Новожилову. По мнению городского головы, не справедливо, что человек, благодаря которому появился этот фестиваль, до сих пор не имеет собственного "журавля". Он решил это исправить.

Оргкомитет фестиваля наградил залуженную артистку России Оксану Сташенко. А исполнительная дирекция фестиваля "За преданность амурскому зрителю" - актрису и певицу Ирину Шведову.

Приз за вклад в комедию имени Леонида Гайдая достался заслуженной артистке России Ольге Прокофьевой.

В конкурсе антреприз награду за лучшую роль второго плана получила актриса Ольга Хохлова. За лучшую женскую роль - Ольга Ломоносова. А за лучшую мужскую роль - Александр Стекольников. "Птичку" за режиссуру получил Павел Сафонов, показавший на фестивале спектакль "Мужской аромат. Оркестр". Награда "за лучший спектакль" досталась антрепризе "Лабиринты сна" Глеба Матвейчука.

В конкурсе короткометражного кино диплом за лучшую женскую роль достался Алене Хмельницкой. Лучшую мужскую роль, по мнению жюри, сыграл Илья Якубовский. Диплом за дебют, а также приз зрительского признания получил режиссер фильма "Мясорубка" Владислав Баханович. Лучшим режиссером короткометражки признали Алексея Михайловского, снявшего фильм "Возьми меня за руку". Лучшим иностранным фильмом - российско-китайскую картину "Песнь Лингшуи".

В конкурсе полнометражного кино награда за лучшую женскую роль досталась Василисе Денисовой. А за лучшую мужскую - Александру Кузнецову. Фильмом с лучшим сценарием посчитали "Кадиш" режиссера Константина Фама. А картина Ad Libitum Полины Ольденбург завоевала приза за лучшую режиссерскую работу и Гран-при имени Валерия Приемыхова.

Приз президента "Амурской осени" ушел Владу Канопке за спектакль "Однажды в Италии".

А раньше всех остальных, своего "журавля" получил сербский актер, режиссер Гойко Митич. Награду ему на встрече со зрителями вручил Сергей Новожилов.

Справка "РГ"



Столица Приамурья принимает у себя фестиваль кино и театра "Амурская осень" с 2002 года. Он проводится при поддержке правительства России, министерства иностранных дел РФ, министерства культуры РФ, правительства Амурской области и администрации Благовещенска. Примечательно, что это единственный в России фестиваль, где проходит конкурс антрепризных спектаклей.