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23.09.2019 04:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Бурятии расчеты С-400 нанесли ракетные удары

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Зенитный ракетный полк Войск и сил на Северо-востоке России провел боевую стрельбу на полигоне "Телемба" в Бурятии.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В рамках тактического учения на полигоне были созданы максимально сложные условия. Имитировалось воздушное нападение противника.

"Расчеты комплексов С-400 выполнили десять пусков зенитных управляемых ракет, которыми поразили все назначенные цели, в том числе высокоскоростные маневренные, летящие на предельно малых высотах", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Расчеты ЗРПК "Панцирь" также успешно выполнили задачи.

Всего к учениям привлекали более 150 военнослужащих.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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