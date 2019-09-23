В Бурятии расчеты С-400 нанесли ракетные удары

Зенитный ракетный полк Войск и сил на Северо-востоке России провел боевую стрельбу на полигоне "Телемба" в Бурятии.

В рамках тактического учения на полигоне были созданы максимально сложные условия. Имитировалось воздушное нападение противника.

"Расчеты комплексов С-400 выполнили десять пусков зенитных управляемых ракет, которыми поразили все назначенные цели, в том числе высокоскоростные маневренные, летящие на предельно малых высотах", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Расчеты ЗРПК "Панцирь" также успешно выполнили задачи.

Всего к учениям привлекали более 150 военнослужащих.