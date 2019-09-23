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23.09.2019 09:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В старом здании аэропорта Хабаровска откроют филиал музея им. Пушкина

Текст: Дина Непомнящая

В здании, освободившемся после открытия нового пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска, собираются создать культурно-выставочный центр. Рассматривается возможность открытия на его базе филиала государственного музея им. Пушкина.

Фото: Пресс-служба аэропорта Хабаровска
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"Хорошая идея. Министерство готово оказать содействие при решении этого вопроса", - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов во время рабочей встречи с председателем совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константином Басюком.

Как сообщается на сайте Минвостокразвития, в ходе этого разговора обсуждался также второй этап строительства единого аэропортового комплекса. А конкретно - создание нового международного терминала.

"У нас уже практически завершено его проектирование", - рассказал Константин Басюк.

Площадь международных "воздушных ворот" составит 19300 квадратных метров (площадь нынешнего терминала - 5852 квадратных метров), что позволит увеличить пропускную способность до 700 человек в час.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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