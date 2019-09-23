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23.09.2019 04:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке из сгоревшего магазина вывезли золото

Текст: Ольга Журман

Арендаторам сгоревшего в выходные дни во Владивостоке торгового центра "Максим" разрешили зайти и вывезти неиспорченный огнем товар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марину Шемилину.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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В торговый центр пустили только тех арендаторов, кто имел магазины на первом этаже, поскольку он меньше всего пострадал от огня и задымления. Частичный проход разрешили после совещания с участием МЧС, прокуратуры и представителей администрации торгового центра, которое состоялось в воскресенье.

На первом этаже почти не пострадали отделы, в которых продавались ювелирные изделия.

Остальные пять этажей здания выгорели полностью. В торговом центре "Максим" располагалось почти 200 магазинов, семь кафе и кофе-точек, детский развлекательный центр. Пожар начался в 6:00 в субботу. Полностью его потушили только на следующий день.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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