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23.09.2019 21:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бизнес Самарской области проявил интерес к Центру обработки данных

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В России формируется целая сеть центров обработки данных. Но если во многих регионах страны IT-индустрия находится лишь в стадии становления, то в Самарской области уже есть вся необходимая база.
Датa-центр технопарка "Жигулевская долина" соответствует современным требованиям и сертифицирован по международным стандартам. Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Датa-центр технопарка "Жигулевская долина" соответствует современным требованиям и сертифицирован по международным стандартам. Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Датa-центр технопарка "Жигулевская долина" соответствует современным требованиям и сертифицирован по международным стандартам. Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

Уникальный для региона объект - Дата-центр технопарка "Жигулевская долина" - соответствует современным требованиям. Центр был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года и на тот момент был единственным в России Центром обработки данных (ЦОД), прошедшим процедуру сертификации без единого замечания.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
"Жигулевская долина" вошла в тройку лидеров рейтинга технопарков страны

Центр обработки данных представляет собой площадку для размещения телекоммуникационного и серверного оборудования, а также аренды виртуальных мощностей. Он рассчитан на размещение 326 стоек по 42 юнита в каждой. Загруженность объекта составляет порядка 10 процентов. Сегодня в дата-центре свое оборудование размещают лишь госучреждения, однако с недавнего времени услугами могут воспользоваться и частные компании.

Отметим, что ЦОДы являются неотъемлемой частью поддержки малого и среднего бизнеса в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

- Сегодня ЦОДы - это одни из ключевых и критически значимых элементов формирования новых сетей. В этом смысле Самарской области очень повезло, - подчеркнул директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. - Уверен, в ближайшее время ресурсы центра обработки данных технопарка обязательно будут задействованы на полную мощность. Дата-центр готов оказывать услуги как малым и средним компаниям, так и крупным сетевым организациям.

Александр Сергиенко отметил, что в стране и в Самарской области формируется достаточно обширная коммуникационная инфраструктура. Имея собственные ЦОДы, крупные IT-компании для перераспределения нагрузок на сети изучают технические возможности дата-центров других организаций. Формирование единой сети ЦОДов откроет новые перспективы для реализации инвестиционных проектов с применением цифровых технологий. Добавим, что в Самарском регионе работу с инвесторами в режиме "единого окна" ведет Агентство по привлечению инвестиций, деятельность которого курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Интерес к инфраструктуре Самарской области уже проявили крупнейшие российские игроки IT-рынка. В этом году председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (включает 173 российских IT-компании), генеральный директор группы компаний "InfoWatch" Наталья Касперская, представители технопарка "Жигулевская долина" и творческого содружества "Ренессанс Экспо" подписали трехстороннее соглашение. Этот документ предусматривает организацию и продвижение совместных мероприятий и реализацию инновационных проектов.

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области
В ТОСЭР "Тольятти" утверждены проекты новых резидентов

Наталья Касперская тогда отметила, что компании, которые она представляет, заинтересовали меры поддержки, предоставляемые резидентам территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти", особенно - сниженные ставки по социальному налогу. По ее словам, в IT-индустрии основные затраты приходятся на фонд оплаты труда, и таких условий, как в Тольятти, нет больше нигде. Тогда министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов призвал руководство Ассоциации "Отечественный софт" рассмотреть возможность развивать новые высокотехнологичные проекты в ТОСЭР "Тольятти" - и буквально через месяц "InfoWatch" стала компанией-резидентом. На базе "Жигулевской долины" высококлассные разработчики программного обеспечения будут развивать проект по разработке цифровой платформы для интеграции банковских технологий с электронными торговыми площадками.

Самарская область по праву считается одним из самых развитых и продвинутых технологических регионов. Технопарк "Жигулевская долина" уже неоднократно становился площадкой для проведения значимых мероприятий для всей страны. Летом на территории технопарка прошел форум моногородов, а в середине сентября на площадке технопарка прошла Первая инжиниринговая конференция, которая объединила ведущие компании отрасли. Конференция стала платформой для обмена опытом специалистов и поиска потенциальных партнеров.

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