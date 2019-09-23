Центр медицинской радиологии принял первых пациентов

Восемь человек прошли отбор по медицинским критериям для прохождения протонной терапии по протоколам клинической апробации, утвержденным Минздравом России. Лечить их будут в новейшем Центре медицинской радиологии, недавно открывшемся в Ульяновской области.

Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство России. Лечение получат пациенты с первичными и вторичными злокачественными новообразованиями печени, раком предстательной железы, меланомой глаза, вторичными опухолями головного мозга.

Клиническая апробация - это применение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медпомощи. "Она будет проведена с соблюдением этических принципов, на основе добровольного согласия и действующих нормативных требований", - сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства России.

Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде - уникальный комплекс замкнутого цикла, в котором представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения, применяемые в ядерной медицине. Здесь будут реализованы все известные на сегодня в мире методы ядерной медицины. Это самый крупный центр такого рода в Европе.

Он разместился на площади 30 гектаров и включает в себя 26 зданий и сооружений общей площадью 105 тысяч квадратных метров. В их числе есть корпус радиологии с тремя рентгеновскими ускорителями. Все они разной мощности и для разных видов опухолей - от подкожных и до глубоко расположенных.

Есть радиохирургический корпус, поликлиника, оснащенная новейшим оборудованием, корпус для реабилитации пациентов. В перспективе центр будет принимать порядка 20 тысяч пациентов в год.

Как ранее рассказывал "Российской газете" руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба, в Центре медицинской радиологии будут лечить любые злокачественные опухоли. Направлять туда будут по квоте. Это самые сложные пациенты, которым не могут помочь врачи в регионах.