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23.09.2019 18:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Оренбуржья отчитался перед президентом России

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер побывал на международных военных учениях "Центр-2019", проходивших в области. Перед посещением Донгузского полигона он доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе.
За ходом учений наблюдали президенты России и Киргизии - Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сайт президента России За ходом учений наблюдали президенты России и Киргизии - Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сайт президента России
За ходом учений наблюдали президенты России и Киргизии - Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сайт президента России

Напомним, что за ходом масштабных учебно-боевых действий наблюдали президенты России и Киргизии - Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Вооруженные силы Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами Народно-освободительной армии Китая, вооруженных сил Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан совместно отработали задачу по отражению наступления и разгрому сил условного противника. При выполнении учебно-боевых задач объединенные силы использовали опыт военных действий в Сирийской Арабской Республике.

Фото: Сайт президента России
Денис Паслер прокомментировал итоги встречи с президентом России

В основном этапе учения "Центр-2019" принимали участие практически все рода войск ВС РФ, действующие на суше и в небе, а также более 2000 военнослужащих других государств и 28 самолетов и вертолетов Народно-освободительной армии Китая.

- Участники учения продемонстрировали высокий профессионализм и отличную боевую подготовку. Все действия с применением военной техники и тяжелого вооружения были выполнены мастерски, - отметил губернатор Денис Паслер.

Лидер региона доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в области, исполнении майских указов и ходе реализации в Оренбуржье национальных проектов.

Глава государства поздравил Дениса Паслера со вступлением в должность губернатора.

Справка "РГ"

В военных маневрах "Центр-2019" на Донгузском полигоне Оренбуржья принимали участие около 128 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В учениях было задействовано более 20 тысяч единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов; некоторые этапы учений проходят на полигонах стран-партнеров.

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