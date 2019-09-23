Юная спортсменка из Перми попала в Книгу рекордов России

Десятилетняя спортсменка из Перми Настя Золоторева попала в Книгу рекордов России, простояв в планке 26 минут и пять секунд. Это самое продолжительное удержание планки среди детей в России.

Предыдущий рекорд установил школьник Андрей Черепанов из Свердловской области. Ему удалось продержаться в планке 17 минут.

Среди взрослых мировой рекорд по удержанию планки сегодня принадлежит китайцу Мао Вэйдунгу. Его результат - восемь часов и одна минута.

Кстати, в прошлом году в Книгу рекордов России попала еще одна юная жительница Перми - 4-летняя Катя Яппарова, которая смогла сделать 761 приседание.