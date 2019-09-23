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23.09.2019 20:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Работа для чемпионов

Как чемпионат WorldSkills меняет систему профобразования в России
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Спецвыпуск № 213(7971)
Казань постепенно возвращается к будничному ритму жизни после проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Сейчас организаторы совместно с Минпросвещения России разрабатывают программу того, как использовать наследие чемпионата, прежде всего дорогостоящее оборудование.
Участники чемпионата мира WorldSkills в Казани поражали и мастерством, и молодостью. Фото: РИА Новости www.ria.ru Участники чемпионата мира WorldSkills в Казани поражали и мастерством, и молодостью. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Участники чемпионата мира WorldSkills в Казани поражали и мастерством, и молодостью. Фото: РИА Новости www.ria.ru

По словам зампредседателя правительства России Татьяны Голиковой, компании-партнеры вложили 2,7 миллиарда рублей в этот чемпионат. Генеральный директор АНО "Центр развития профессиональных компетенций", руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019, Эмиль Губайдуллин утверждает, что это около 60 процентов от всех затрат. Остальное, в том числе и расходные материалы для соревнований, обеспечила принимающая сторона.

"Понятно, что партнеры предоставляли оборудование только для проведения чемпионата, - говорит он. - Но мы ведем переговоры по приобретению для Татарстана и субъектов РФ данного оборудования по хорошим ценам. Скидка составляет до 30 процентов. Надеемся, что эти переговоры пройдут успешно, техника и станки останутся у нас".

Вероятнее всего, оборудование будет использоваться для профессиональной подготовки специалистов. Международный эксперт WorldSkills по компетенции "Мобильная робототехника" Дамира Рамазанова считает, что система средне-специального образования достойно конкурирует в подготовке специалистов с вузами. Например, в Татарстане за последние 2 года число тех, кто после 9-го класса уходит в училище или техникум, увеличилось на 25 процентов.

Фото: Олег Тихонов
Как WorldSkills влияет на систему среднего специального образования

"Наши студенты на третьем и четвёртом курсе практически все работают и даже создают свои компании. После колледжей многие, конечно, идут за высшим образованием, но больше для того, чтобы получить диплом. А практические навыки получают в учреждениях средне-специального образования. В университетах упор все же делается на теорию, а современные ребята как можно раньше хотят вовлечь себя в профессию", - говорит она.

По словам Дамиры Рамазановой, в Татарстане сегодня делается очень много для того, чтобы перепрофилировать среднеспециальные учебные заведения. В республике действует 37 ресурсных центров, больше такого количества нет ни в одном регионе.

Представители бизнес-сообщества отмечают, что одним из слагаемых конкурентоспособности является уровень мастерства рабочих. Поэтому инвестиции в движение WorldSkills оправданы, поскольку позволяют молодым профессионалам узнать лучшие мировые стандарты и, возможно, привнести что-то свое, говорит директор по корпоративным проектам южнокорейской компании по производству электронной техники Сергей Певнев. "У нас есть практика, мы принимаем на работу победителей соревнований, и они демонстрируют замечательные результаты на производстве", - говорит он.

19-летний Айдар Минеев из Татарстана завоевал единственное для республики "золото" домашнего чемпионата мира в компетенции "Изготовление прототипов". При поступлении в колледж у юноши не возникало вопросов о престижности профессионального образования, поскольку перед глазами стоял опыт брата, который стал победителем на европейском турнире. И Минееву очень захотелось попасть в национальную сборную страны. А победа в чемпионате еще и обеспечила его работой.

Разрыв между лучшими практиками и общей системой подготовки только увеличился. России необходимо принять очень серьезные меры, чтобы перейти к системным преобразованиям

"Я сам учусь в техническом колледже, мы являемся частью КАМАЗа, - говорит Айдар Минеев. - Мою кандидатуру рассматривал научно-технический центр разработка автогиганта. Основные условия работы в этом центре - наличие высшего образования. Но из-за того, что у меня высокий показатель на мировом чемпионате, мне пошли навстречу и предложили работу".

В то же время молодой человек отмечает, что средний уровень профессионализма ребят на местах, скорость работы, объем знания гораздо ниже, чем у тех, кто показывают свои навыки на мировых и европейских подмостках. Потому что подготовка проходит в достаточно сжатые сроки, и человек, полностью сконцентрированный на этом процессе, получает больший объем информации и навыка. И тренер дает установку не всей аудитории, а одному человеку. "Движение Worldskills помогает с практическими навыками, которые можно с успехом применить на производстве", - рассуждает Айдар Минеев.

По мнению специального представителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, WorldSkills перестал быть чемпионатом в привычном виде где-то в 2015 году. В России это самая массовая система подготовки новых кадров, и огромные корпорации сотрудничают с движением WorldSkills как для маркетинга, так и для поиска квалифицированных специалистов.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Он призвал также изменить государственную политику в системе образования с учетом практики WorldSkills. "Разрыв между лучшими передовыми практиками и общей системой подготовки в настоящий момент только увеличился, - сказал Дмитрий Песков. - Нам как стране необходимо принять очень серьезные меры, чтобы мы от отдельных чемпионатных практик перешли к системным преобразованиям. Рынку требуются одни навыки, а на рынок выпускают людей с совершенно другими компетенциями".

По словам Татьяны Голиковой, сегодня 59 процентов выпускников школ в России выбирают профессиональное образование. В ближайшие годы в стране будет создана сеть из более чем 100 центров опережающей профподготовки. В этом году такие центры должны открыться в 14 регионах. До 2024 года планируется оснастить 5 тысяч мастерских современным оборудованием.

Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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