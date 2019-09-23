В 2021 году Мордовия примет Всероссийский сельский Сабантуй. Организационные вопросы проведения праздника обсуждались на встрече главы РМ Владимира Волкова с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, председателем национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, гость поблагодарил руководство Мордовии за то, что в регионе созданы все условия для сохранения татарского языка и татарской культуры.

- И татары, и мордва, и чуваши, и башкиры - каждый народ на единой территории Российской Федерации хочет чувствовать себя как дома. В Республике Мордовия такие условия, направленные на сохранение самобытности проживающих здесь национальностей, созданы, - отметил председатель национального совета Всемирного конгресса татар.

Глава республики рассказал о развитии социальной инфраструктуры в населенных пунктах с компактным проживанием татар - строительстве дорог, школ, детских садов, поддержке преподавания татарского языка и многочисленных культурных мероприятий. Так, национально-фольклорный праздник "Сабантуй" в Мордовии имеет статус республиканского - наряду с "Акша келу", "Раськень озкс", "Велень озкс", Днем славянской письменности и культуры. Здесь традиционно проводится республиканский конкурс татарских красавиц "Татар кызы Мордовия", а также республиканский фестиваль-конкурс татарской песни "Авылым тавышлары" ("Родные напевы").

На встрече обсуждался и вопрос проведения в Мордовии в 2021 году Всероссийского сельского Сабантуя: такое решение было ранее принято руководителями двух национальных республик - Мордовии и Татарстана. Речь шла о создании оргкомитета праздника, куда войдут представители органов власти Татарстана и Мордовии, Всемирного конгресса татар и других общественных организаций.

Кроме того, Василь Шайхразиев посетил Исламский культурный центр в Саранске, а также приветствовал участников X фестиваля-конкурса татарской песни "Авылым тавышлары".

