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23.09.2019,  
09:09
Текст:  Руслан Мельников

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В интернете появились фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены боевые машины десанта, разбившиеся во время десантирования на учениях "Центр-2019".

Судя по снимкам, одна из БМД от падения с большой высоты и сильного удара о землю разбилась практически полностью. Вторая, перевернувшаяся в полете, тоже сильно пострадала. Возле лежащих в поле машин работают военнослужащие и техника. Кроме того на видео в опубликованной подборке показан момент падения одной из машин.

Фото: Минобороны РФ
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Между тем официального подтверждения подлинности опубликованных материалов пока не поступало.

Напомним, ранее стало известно о том, что при проведении десантирования на учениях "Центр-2019", которые проходили в Оренбургской области, у двух БМД не сработали должным образом парашютные системы. В результате при падении техника получила сильные повреждения. Также сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, поскольку машины десантировались без военнослужащих внутри.

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