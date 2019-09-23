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23.09.2019 21:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Подъемные Айболиту

Самарских сельских ветеринаров поддержат рублем
Текст: Анна Шепелева ("Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
В Самарской области начинающие ветеринары, которые поедут работать в глубинку на станции по борьбе с болезнями животных, получат дополнительные выплаты из бюджета - "подъемные" и ежемесячную прибавку к зарплате.

Как пояснил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию регионального парламента Александр Живайкин, в законодательстве был пробел, и специалисты государственной ветеринарной службы никаких дополнительных выплат не получали. В отличие от сельхозпроизводителей, с которыми они трудятся "в связке".

В ветеринарной отрасли попросили ввести специализацию

Теперь же начинающие ветеринары, впервые принятые на работу на станции по борьбе с болезнями животных, смогут рассчитывать на те же меры поддержки. Так, выпускники вузов получат единовременную выплату в 69 тысяч рублей, колледжей - 34,5 тысячи рублей. Кроме того, им полагается еще и ежемесячная прибавка к зарплате - по 11 и шесть тысяч рублей соответственно в течение трех первых лет после трудоустройства. Но и это еще не все. С начала года в регионе начали предоставлять бесплатные земельные участки молодым специалистам, которые перебираются работать на село. Ветеринары также смогут завести свой огород или разбить сад, так сказать, "пустить корни", чтобы не возникло желание уехать в город.

Предполагается, что эти меры начнут действовать с начала 2020 года. Как пояснили "РГ" в отделе кадров департамента ветеринарии Самарской области, сейчас службе не хватает 55 ветеринарных врачей и фельдшеров.

Общество Соцсфера Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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