"Технопарк-Мордовия" вышел на второе место в России

"Технопарк-Мордовия" вновь вошел в число лучших IT-центров страны. По итогам V Национального рейтинга, составленного Ассоциацией кластеров и технопарков России, он занял почетное II место, а среди участников с государственной формой собственности второй раз подряд стал безусловным лидером.

В Национальный рейтинг - 2019 вошел 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов страны. На первом месте оказался московский нанотехнологический центр "ТехноСпарк", на третьем - технопарк "Жигулевская долина" из Самарской области.

Оценка проводилась по 22 показателям, которые были разбиты на пять групп или суб-индексов.

- По сравнению с прошлым годом нам удалось значительно улучшить свои позиции по суб-индексу "Инновационная активность резидентов технопарка", поднявшись с 12 места на второе, - уточнили в пресс-службе "Технопарка-Мордовия". - Кроме этого, республиканский технопарк показал лучший результат по показателю "Среднее количество результатов интеллектуальной деятельности на одного работника компании-резидента" и вошел в тройку лидеров по суб-индексу - "Экономическая деятельность резидентов технопарка".

Награждение лидеров рейтинга состоится в рамках IV ежегодной практической конференции "Промышленная Россия 4.0", которая пройдет 29 ноября 2019 года в Москве.