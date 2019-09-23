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23.09.2019 19:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Технопарк-Мордовия" вышел на второе место в России

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
"Технопарк-Мордовия" вновь вошел в число лучших IT-центров страны. По итогам V Национального рейтинга, составленного Ассоциацией кластеров и технопарков России, он занял почетное II место, а среди участников с государственной формой собственности второй раз подряд стал безусловным лидером.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

В Национальный рейтинг - 2019 вошел 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов страны. На первом месте оказался московский нанотехнологический центр "ТехноСпарк", на третьем - технопарк "Жигулевская долина" из Самарской области.

Фото: Пресс-служба "Технопарка-Мордовия"
Над Эльбрусом развернули флаг "Технопарка-Мордовия"

Оценка проводилась по 22 показателям, которые были разбиты на пять групп или суб-индексов.

- По сравнению с прошлым годом нам удалось значительно улучшить свои позиции по суб-индексу "Инновационная активность резидентов технопарка", поднявшись с 12 места на второе, - уточнили в пресс-службе "Технопарка-Мордовия". - Кроме этого, республиканский технопарк показал лучший результат по показателю "Среднее количество результатов интеллектуальной деятельности на одного работника компании-резидента" и вошел в тройку лидеров по суб-индексу - "Экономическая деятельность резидентов технопарка".

Награждение лидеров рейтинга состоится в рамках IV ежегодной практической конференции "Промышленная Россия 4.0", которая пройдет 29 ноября 2019 года в Москве.

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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