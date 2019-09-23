В Башкирии 4 млн рублей выделят на ликвидацию разрушений от ветра

Почти четыре миллиона рублей выделит Фонд социальных целевых программ Башкирии на ликвидацию последствий шквалистого ветра, который бушевал на территории региона 19 сентября. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

По данным министерства ЖКХ региона, из-за сильного ветра 19 сентября без света остались 158 населенных пунктов, где живут более 36,6 тысячи человек. Кроме того ветер повредил кровли 18 зданий, двух частных и трех многоэтажных домов.

Электроснабжение во всех населенных пунктах возобновили уже на следующий день, а вот кровли зданий и домов начали ремонтировать и обещают закончить в ближайшее время.