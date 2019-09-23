Новости

В Красноярск прибыл круизный теплоход "Максим Горький" 13:13
Иран освободил британский танкер Stena Impero 13:11
Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом 13:10
В Башкирии 4 млн рублей выделят на ликвидацию разрушений от ветра 13:10
Работу победителя конкурса соцрекламы разместят на здании телеграфа 13:10
В Волгограде мужчина угрожал ножом прихожанам католического храма 13:10
Алтайская пенсионерка перевела лжепсихологу 487 тысяч рублей 13:06
В Петербурге школу эвакуировали из-за угрозы взрыва 13:01
Лукашенко предупредил регионы, что под голословные обещания денег не будет 13:00
В Перми воспитанники частного детского сада спали на полу 13:00
59 процентов россиян отказываются от путешествий ради покупки жилья 12:57
В Уфе врачи начали обследование девочки с особенностью внешности 12:52
Лукашенко: Беларусь должна принять меры безопасности после разрыва ДРСМД 12:33
Археологи определили истинный возраст древнеиндийского города 12:25
Певица Полина Гагарина оказалась под капельницей 12:15
На Алтае ребенок задохнулся рядом с пьяной матерью 12:15
Сестра Жанны Фриске прокомментировала ситуацию с Заворотнюк 12:11
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море 12:11
Юная спортсменка из Перми попала в Книгу рекордов России 12:07
На Ямале снег парализовал работу паромов, вертолетов и самолетов 12:04
Путин заявил об открытости России для партнерства в борьбе с онкологией 11:47
Виктор Агеев вновь избран главой Симферополя 11:46
В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 11:45
Актер из "Стартрека" и "Баек из склепа" Арон Айзенберг умер в 50 лет 11:44
За сутки в Крыму пресекли две попытки ввоза оружия с Украины 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии 4 млн рублей выделят на ликвидацию разрушений от ветра

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Почти четыре миллиона рублей выделит Фонд социальных целевых программ Башкирии на ликвидацию последствий шквалистого ветра, который бушевал на территории региона 19 сентября. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.

Шквалистый ветер оборвал провода и повалил деревья в Омске

По данным министерства ЖКХ региона, из-за сильного ветра 19 сентября без света остались 158 населенных пунктов, где живут более 36,6 тысячи человек. Кроме того ветер повредил кровли 18 зданий, двух частных и трех многоэтажных домов.

Электроснабжение во всех населенных пунктах возобновили уже на следующий день, а вот кровли зданий и домов начали ремонтировать и обещают закончить в ближайшее время.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
Кудрин назвал разумными расходы на оборону
Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ