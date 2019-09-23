В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапках из-за ОГЭ

В Казани неделю не могут найти девятиклассницу, которая поссорившись с мамой из-за учебы, ушла из дома. Четырнадцатилетняя девочка отправилась на улицу в тапочках, футболке и тонких брюках.

Об этом сообщает агентство "Татар-информ", куда отчаявшаяся мать девочки обратилась за помощью.

По ее словам, инцидент произошел 17 сентября. Она поспорила с дочкой из-за предстоящего пробного ОГЭ. Дочь так сильно волновалась по поводу экзамена, что отказывалась идти в школу.

В итоге школьница выбежала на улицу в домашней одежде. Мать не успела ее догнать.

Женщина обратилась за помощью в полицию и поисковые организации. Но пока результата нет.

Как сообщили в УМВД России по Казани, розыск школьницы продолжается