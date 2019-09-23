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23.09.2019 08:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми пьяный водитель украл "лежачего" полицейского

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Пермская полиция нашла в задержанном автомобиле часть "лежачего" полицейского, украденного с дороги. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

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На улице Карпинского в Перми экипаж ГИБДД обратил внимание на автомобиль, двигавшийся без включенных, как положено, фар. Машину остановили, оказалось, что ею управляет пьяный мужчина. При этом выяснилось, что он был лишен права управления еще в 2016 году.

Кроме того, при досмотре в автомобиле была обнаружена часть "лежачего" полицейского. Водитель пояснил, что украл его на улице Рязанской, но зачем она ему, он не знает.

Мужчина был взят под административный арест, а по факту хищения в полиции возбудили уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ "Кража".

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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