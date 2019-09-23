В Перми воспитанники частного детского сада спали на полу

В Перми судебные приставы приостановили работу детского сада, где ранее проверкой Роспотребнадзора были выявлены грубые нарушения санитарных норм.

Как пояснили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, специалисты надзорного ведомства выяснили, что конструкция окон в детском саду не позволяет проветривать помещения. Ревизоров поразил тот факт, что спать детям приходилось на полу, за их здоровьем не было организовано должного медицинского наблюдения. В результате несколько юных посетителей дошкольного учреждения заболели коклюшем.

Суд признал предпринимателя, организовавшего деятельность дошкольного учреждения, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статье 6.3 КоАП РФ, и приостановил работу частного детского сада на 30 суток.