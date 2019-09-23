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23.09.2019 21:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Снимает и показывает

В Пермском крае начинают работать социальные кинозалы
Текст: Инесса Суворова ("Российская газета", Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
По задумке организаторов в ближайшие год-два в регионе должны заработать около сотни новых кинозалов в тех населенных пунктах, где кинотеатров не было никогда, а если и были, то еще во времена передвижных кинобудок.
Пока за партами только 30 человек, но уже на будущий учебный год заявки на обучение своих представителей подали еще 67 территорий. Фото: Инесса Суворова Пока за партами только 30 человек, но уже на будущий учебный год заявки на обучение своих представителей подали еще 67 территорий. Фото: Инесса Суворова
Пока за партами только 30 человек, но уже на будущий учебный год заявки на обучение своих представителей подали еще 67 территорий. Фото: Инесса Суворова

Отличие социальных кинозалов от привычных - в их полной доступности. Они дадут возможность людям, проживающим даже в очень отдаленных территориях, в небольших поселках, иметь доступ к современному киноискусству, в том числе документальному и художественному. По задумке создателя проекта режиссера, генерального директора "Пермкино" Павла Печенкина, такие кинозалы будут выполнять роль своеобразного клуба по интересам. Зрители получат возможность не только посмотреть фильм, но и обсудить его, послушать лекцию и даже пройти мастер-класс по созданию собственного фильма.

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Термин "социальный" тоже неслучаен. И не только потому, что основную часть фильмов зрители будут смотреть бесплатно. Но и потому, что сама организация подобного киноцентра обойдется недорого.

- Современная техника технологична, и проектор стоимостью 80 тысяч рублей сегодня вполне может обеспечить качественный показ в маленьких клубах, - говорит Павел Печенкин. - Кроме того, чтобы организовать кинозал, не нужно возводить новые здания. Они могут быть созданы на базах существующих музеев, клубов и библиотек. Главное в этой идее - люди, кураторы, которые и станут основными двигателями проекта.

Социальные кинозалы будут выполнять роль клуба по интересам. Зрители смогут не только посмотреть фильм, но и обсудить его, послушать лекцию

Уже с весны в Прикамье идет обучение таких специалистов. Они узнают тонкости организации кинопоказов, ведения дискуссий и обсуждений после просмотра фильмов. А еще учатся самостоятельно снимать кинохронику, которая впоследствии сможет стать полноценным документальным фильмом. Примером в этом смысле может служить документальный фильм, снятый работниками краеведческого музея Горнозаводска про поселок Кусье-Александровский, который считался первой алмазной столицей в Советском Союзе. Этот фильм - целая история одного населенного пункта. Пока за партами только 30 человек, но уже на будущий учебный год заявки на обучение своих представителей подали еще 67 территорий Пермского края. Это в два раза больше того, что планировалось изначально.
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По словам руководителя отдела медиаобразования "Пермской синематеки" Ольги Ахмедзяновой, такой интерес муниципалитетов к проекту говорит сам за себя. Людям очень нужно кино и общение. Параллельно с обучением приобретается оборудование и закупаются фильмы, которые составят программу каждого из кинотеатров на первый год. По данным министерства культуры Пермского края, сейчас в списке 52 фильма. В основном это ленты программ различных кинофестивалей прошлых лет, в том числе пермского фестиваля "Флаэртиана" и режиссеров "Пермской синематеки". "К 2022 году мы создадим в Прикамье 92 кинозала, в том числе на тех территориях, где кино как такового нет, - сказал министр культуры региона Вячеслав Торчинский.

Мнение

Павел Степанов, заместитель министра культуры РФ, подчеркнул: "Социальные кинозалы - очень интересный проект, он находится на стыке нескольких отраслей. Это тот самый случай, когда на примере одного региона, если будет удачная региональная практика, ее можно распространить на всю страну". Отвечая на вопрос, возможна ли поддержка проекта со стороны федерального бюджета, он сообщил, что это будет зависть от его успешности.

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