В Прикамье женщина отсудила у кондитеров компенсацию за булку со стеклом

Жительница Краснокамска Пермского края приобрела в магазине творожную булку, но когда попробовала ее съесть, почувствовала скрежет на зубах и резкую боль в горле. Предположительно в кондитерское изделие попало битое стекло. Пострадавшая обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда и расходов на лечение.

Как пояснили "РГ" в Пермском краевом суде, в больнице женщине диагностировали резаное ранение слизистой левого черпаловидного хряща. В дальнейшем из-за полученной травмы она долгое время принимала только жидкую пищу и постоянно переживала о том, что инородное тело могло повредить другие внутренние органы.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд установил факт причинения вреда здоровью и постановил взыскать в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей, а также возмещение расходов на лечение. Ответчик в свою очередь заявил, что в его производственной практике это единичный случай, а в дальнейшем меры контроля за качеством хлебобулочных изделий на предприятии будут усилены.