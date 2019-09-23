В Самаре на паре в техникуме умер студент

В Самаре студент скончался во время занятий в техникуме. Об этом "РГ" сообщили в министерстве образования региона.

Несчастный случай произошел в понедельник утром в техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Дмитрия Ильича Козлова. 18-летний студент был на первой паре, когда почувствовал себя плохо.

Как пояснили "РГ" в региональном министерстве здравоохранения, "скорая" приехала оперативно, медики провели все необходимые мероприятия, но спасти молодого человека не удалось.

Сейчас идет проверка, устанавливаются все возможные причины и обстоятельства ЧП.