В Саратовской области при пожаре погибли четыре человека

В селе Озерном Саратовской области четыре человека погибли при пожаре. По факту гибели людей проводится доследственная проверка Аткарским межрайотделом регионального управления СК.

Как сообщает пресс-служба областного управления ведомства, сообщение о возгорании частного дома в Озерном поступило в пожарную часть в 5 часов утра по местному времени в понедельник. После тушения огня в доме обнаружены тела 55-летнего хозяина дома, его 28-летней сожительницы, 57-летней односельчанки и неизвестного мужчины.

По предварительной версии, причиной возгорания могла послужить неисправность газового отопления.