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23.09.2019 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области при пожаре погибли четыре человека

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В селе Озерном Саратовской области четыре человека погибли при пожаре. По факту гибели людей проводится доследственная проверка Аткарским межрайотделом регионального управления СК.

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Как сообщает пресс-служба областного управления ведомства, сообщение о возгорании частного дома в Озерном поступило в пожарную часть в 5 часов утра по местному времени в понедельник. После тушения огня в доме обнаружены тела 55-летнего хозяина дома, его 28-летней сожительницы, 57-летней односельчанки и неизвестного мужчины.

По предварительной версии, причиной возгорания могла послужить неисправность газового отопления.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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