Алтайская пенсионерка перевела лжепсихологу 487 тысяч рублей

64-летняя жительница райцентра Михайловское подала заявление в полицию о том, что ее обманули на крупную сумму.

Оказалось, что в августе этого года на одном из сайтов в сети Интернет пенсионерка нашла объявление о консультациях психолога. В объявлении было сказано о "совершенно бесплатной помощи". Потерпевшая оставила на сайте свои контактные данные. Вскоре позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником института психологии. Женщина рассказала незнакомцу о своих проблемах. Мужчина пообещал помочь и предложил выполнить различные ритуалы для снятия "порчи".

Одним из них было кормление голубей в парке. Но наиболее частым ритуалом стало "избавление от денег" путем перечисления их на указанный мужчиной счет. Менее чем за месяц женщина перевела мошенникам 487 000 рублей. Последним переводом стала полученная в сентябре пенсия. Почти все перечисленные деньги потерпевшая взяла в кредит в различных банках. При этом о методе дистанционного "лечения" пожилая женщина никому не сообщала.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в отделении МВД РФ по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). При этом в Алтайском крае сотрудники полиции неоднократно предупреждали пожилых людей о том, что ни в коем случае не нужно переводить денежные средства за подобного рода услуги.