На Алтае объявлен в розыск серийный насильник

Следователи Алтайского края разослали ориентировку на предполагаемого серийного насильника. Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, молодой мужчина может быть причастен к четырем нападениям на жительниц Славгорода, в числе которых несовершеннолетняя.

- Возраст 18-25 лет, европейской внешности, ростом около 162-165 сантиметра, - описывают правоохранители приметы подозреваемого. - Плотное телосложение. Цвет волос темный, короткая небрежная челка. Лицо худощавое со скулами. Глаза темного цвета. Был одет в куртку черного цвета с капюшоном, штаны темного цвета.

О последнем нападении маньяка стало известно вечером 18 сентября, его жертвой стала 16-летняя девушка. Сверив данные и образ действий преступника, следователи предположили, что один и тот же человек может быть причастен еще к трем случаям сексуального насилия над женщинами.

Сейчас полиция Славгорода и сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства, при которых были совершены нападения, а также личность преступника. Жителей региона просят оказать содействие в поимке серийного маньяка.