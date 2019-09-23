В Енисейской Сибири создается научно-образовательный центр, который будет обеспечивать ускоренную разработку и использование технологий четвертой промышленной революции для повышения эффективности экономики региона. Один из ключевых участников центра - Сибирский федеральный университет (СФУ).

О том, как меняется его роль в экономике и что такое университет как платформа, "РГ" рассказал врио ректора СФУ Максим Румянцев.

Эксперты давно обсуждают, какое место университеты занимают сегодня в мире. Некоторые говорят даже о "смерти" классического университета - вы согласны с этим утверждением?

Максим Румянцев: Многим российским университетам предстоит серьезная трансформация. Фото: Пресс-служба СФУ

Максим Румянцев: История показывает, что университеты создавались и продолжают существовать как фабрики новых смыслов, центры аккумуляции знаний и компетенций. Это позволяет им играть важную роль в процессах технологического и экономического развития регионов и стран. В истории стран бывают периоды, когда университеты занимают консервативную позиции, и тогда говорят о "кризисе университета", а в другие периоды они становятся лидерами технологических революций. Университеты меняются - от "фабрики кадров" к исследовательскому и предпринимательскому университету.

Сегодня многим российским университетам предстоит трансформация - оставаясь в старой "индустриальной парадигме" они рискуют значительно ослабить свои позиции, что приведет к потери ресурсов. Конечно, есть вузы, которые включены в актуальную повестку развития страны за счет внешних административных ресурсов. Всем другим необходимо менять свое мировоззрение и идеологию, иначе у них будут сложности, и они не смогут преодолевать так называемые пороговые значения - требования, которые выставляет учредитель. Это и средний балл ЕГЭ, и привлечение значимых бюджетов. Перспективной моделью развития университетов следующего поколения (Университет 4.0) является модель "университет как платформа".

А что такое университет как платформенное решение?

Максим Румянцев: Платформа - это коммуникационная площадка, на которой происходит сотрудничество студентов и преподавателей, исследователей и бизнеса, экспертов и власти. В этом направлении, на наш взгляд, должны двигаться все ведущие университеты, в том числе и СФУ. В широком смысле платформенное решение - это "университет, открытый городу и миру". Современный университет становится точкой притяжения и местом наращивания компетенций на протяжении всей жизни, а не только на период обучения на бакалавриате или в магистратуре. Это место для технологического развития бизнеса; выработки эффективных социальных и экономических решений для региональной власти. Если это ведущий университет, он должен подключать возможности других вузов. Проходит время одиночек. Интеллектуальная коллаборация - это условие развития, в этом случае спектр возможностей значительно расширяется. Например, лидерская платформа EdTech создается двумя ведущими, но очень разными университетами - Гарвардом и Массачусетским технологическим институтом.

Из чего будет складываться платформа СФУ?

Максим Румянцев: Мы пока можем говорить о том, что появляются отдельные элементы платформенности. Например, создание в Красноярском крае научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь: Индустрия 4.0" должно основываться на платформенных принципах. Сотрудничество в рамках Сибирского научно-образовательного консорциума, в который входят вузы, исследовательские центры и бизнес Красноярского края, Хакасии и Тывы, также должно использовать платформенные решения. Формирование интеллектуальной экосистемы Красноярского края - это тоже движение в сторону платформенности. Тренд на платформенность обеспечивает повышение интенсивности коммуникаций, сокращение транзакционных издержек, снятие барьеров незнания, недоверия, неорганизованности.

НОЦ, который строит СФУ совместно с ведущими российскими компаниями, станет ядром интеллектуальной экосистемы макрорегиона "Енисейская Сибирь". В рамках НОЦ университеты и научные институты смогут взаимодействовать с предприятиями реального сектора экономики. Соединение высоких научных достижений с возможностью их широкого прикладного использования - главное конкурентное преимущество НОЦ.

Тренд на платформенность обеспечивает сокращение транзакционных издержек

Каков жизненный цикл университета-платформы? Как он будет управляться?

Максим Румянцев: Переход от существующих форм организации образовательного и исследовательского процессов к платформенной организации может занять 3-5 лет. Думаю, что новый тип университета - Университет 4.0 - может сохранить свою перспективность на протяжении 20-50 лет. Да, будут меняться технологии, базы знаний, представления о человеке, но платформенный тип организации будет работать. Управление университетом как платформой, будет осуществляться сообща, всеми участниками платформы.

Получается, что научно-образовательный каркас РФ будет состоять из 15-20 университетских консорциумов?

Максим Румянцев: Как вариант. Уже сейчас на сцену выходит консорциум Томских университетов, который притягивает к себе другие университеты Сибири. В рамках Национальной технологической инициативы создаются проектные консорциумы из десятков университетов. Свои коллаборации выстраивают Высшая школа экономики, Московский государственный университет.

Есть уже в СФУ понимание, какие элементы платформенности появятся в первую очередь?

Максим Румянцев: Они уже появились. Как пример могу привести формирующийся на базе университета Институт города, который займется решением актуальных вопросов городской экономики и среды. Создание такой открытой кросс-площадки позволит, во-первых, четко формулировать проблемное поле - обозначать спектр первоочередных задач и планов перспективного развития. Во-вторых, коллегиально находить наиболее эффективные способы их решения. Мы надеемся, что такой формат вызовет к жизни новые идеи, способствующие внедрению новых технологий в повседневную жизнь горожан во всех сферах от градостроительства и транспорта до здравоохранения и экологии. Университеты должны включаться в основные процессы городского развития, нести ответственность за будущее территории своего присутствия.