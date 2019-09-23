В Красноярск прибыл круизный теплоход "Максим Горький"

Пассажирский теплоход "Максим Горький" пришел в Красноярск по Северному морскому пути из Санкт-Петербурга.

Как сообщили в правительстве Красноярского края, судно будет использовано в туристических маршрутах по Енисею на север региона.

Кроме того, для развития туризма Красноярский край планирует заказать заводу Санкт-Петербурга строительство двух круизных лайнеров вместимостью около 220 пассажиров. Средства на эти цели заложены в бюджете региона.

- В связи с тем, что больше половины промышленных и жизненно важных грузов в крае доставляется сегодня именно водным путем, в ближайшие годы руководство региона уделит особое внимание обновлению пассажирского и грузового речного флота, а также развитию инфраструктуры Северного морского пути, - отметили в правительстве Красноярского края.