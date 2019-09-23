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23.09.2019 21:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Этого Диму мы полюбили сразу"

В Красноярске открыли памятник Дмитрию Хворостовскому
Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Бронзовый монумент установили возле Красноярского института искусств, в котором училась легенда мировой оперы. Это место выбрали родители и вдова артиста.
Бронзовый монумент установлен возле Красноярского института искусств, в котором учился Хворостовский. Фото: Андрей Самсонов/ ТАСС Бронзовый монумент установлен возле Красноярского института искусств, в котором учился Хворостовский. Фото: Андрей Самсонов/ ТАСС
Бронзовый монумент установлен возле Красноярского института искусств, в котором учился Хворостовский. Фото: Андрей Самсонов/ ТАСС

Год назад здесь захоронили капсулу с частью праха певца, который скончался от тяжелого заболевания осенью 2017 года (вторую часть праха похоронили в Москве). Тогда же стартовал конкурс на лучший эскиз памятника. Желающих увековечить знаменитого артиста было достаточно - комиссия рассматривала свыше десяти предложенных вариантов. И хотя заявки поступали со всей России, выиграли конкурс красноярцы - скульптор Владимир Усов и архитектор Андрей Касаткин. Впрочем, их эскиз потом еще "доводили до ума" по замечаниям семьи Хворостовского.

Вышла в свет первая биография Дмитрия Хворостовского

Отметим, что у общественности были определенные вопросы к работе комиссии, членов которой заподозрили в предвзятости и в том, что имеют место попытки протолкнуть в победители другую работу. Однако ее не одобрила семья, поскольку в ней певец не был похож на себя. Но большого скандала, к счастью, не вышло - мнение родных и близких Дмитрия Хворостовского оказалось решающим.

- Именно этот проект точно передает характер. Этого Диму мы полюбили сразу - это он, его движение, его харизма, - заявил на открытии Александр Хворостовский, отец певца.

Ранее в Красноярске именем Хворостовского назвали Театр оперы и балета, детскую музыкальную школу и главный аэропорт краевого центра. Также город станет постоянной площадкой фестиваля имени Дмитрия Хворостовского.

Первый фестиваль состоится в середине октября.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Персона: Дмитрий Хворостовский
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