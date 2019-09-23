Новости

СМИ: Эксперты выявили множество причин крушения Boeing 737 MAX в Индонезии 10:16
В ТЦ в центре Петербурга охранники избили посетителей 10:14
Директору Эрмитажа отправили уникальную открытку из Владивостока 10:14
Подготовку к заседаниям Совета глав государств СНГ обсудят в Минске 10:10
На Сахалине будут готовить волонтеров Победы для всего ДФО 10:00
В Саратовской области при пожаре погибли четыре человека 09:56
Самоходки "Малка" впервые применили как высокоточное оружие 09:47
В старом здании аэропорта Хабаровска откроют филиал музея им. Пушкина 09:40
На Сахалине застрелили убившего рыбака медведя 09:24
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину 09:23
В Приангарье мужчину обвинили в убийстве, совершенном в 2000 году 09:16
Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев 09:16
Кудрин назвал разумными расходы на оборону 09:14
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ 09:09
Осужденные возместят государству похищенные в якутском музее 35 млн 09:02
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море 08:55
"Игра престолов" получила премию Emmy как лучший драматический сериал 08:55
В Перми пьяный водитель украл "лежачего" полицейского 08:50
Павлюченкова стала первой ракеткой России 08:30
В США могут начать процедуру импичмента Трампа за давление на Зеленского 08:27
Ученые: работа по ночам способствует ожирению 08:05
Умер двукратный олимпийский чемпион по конному спорту 07:50
Врачи рассказали о девушке из Армении, которая плачет кристаллами 07:48
Мамаев выбирает между "Динамо" и "Ростовом" 07:37
СМИ: Минфин планирует значительное сокращение числа чиновников 07:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 09:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье мужчину обвинили в убийстве, совершенном в 2000 году

Текст: Надежда Столярчук

В Иркутской области 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном 19 лет назад, сообщили в следственном комитете области.

Как рассказали следователи, убийство 22-летней девушки случилось в 2000 году в городе Усть-Куте Иркутской области. Личность подозреваемого удалось установить быстро, однако мужчина скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Волгоградца осудили за убийство 11-летней давности

Было известно, что он проживал на Украине, где в 2006 году был осужден на длительный срок. Выйдя на свободу, мужчина снова переехал в Россию, где опять был осужден и отбывал наказание в исправительной колонии. Освободился он лишь в сентябре, после чего и его задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и СОБРа Росгвардии региона.

- Сейчас обвиняемый этапирован и заключен под стражу. На допросе мужчина признался, что совершил убийство девушки из ревности. Он нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрыл тело в безлюдном месте, - рассказали в областном СК.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Минфин планирует значительное сокращение числа чиновников
Кудрин назвал разумными расходы на оборону
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море
Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ