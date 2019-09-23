В Приангарье мужчину обвинили в убийстве, совершенном в 2000 году

В Иркутской области 39-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном 19 лет назад, сообщили в следственном комитете области.

Как рассказали следователи, убийство 22-летней девушки случилось в 2000 году в городе Усть-Куте Иркутской области. Личность подозреваемого удалось установить быстро, однако мужчина скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

Было известно, что он проживал на Украине, где в 2006 году был осужден на длительный срок. Выйдя на свободу, мужчина снова переехал в Россию, где опять был осужден и отбывал наказание в исправительной колонии. Освободился он лишь в сентябре, после чего и его задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и СОБРа Росгвардии региона.

- Сейчас обвиняемый этапирован и заключен под стражу. На допросе мужчина признался, что совершил убийство девушки из ревности. Он нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрыл тело в безлюдном месте, - рассказали в областном СК.