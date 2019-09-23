В Приангарье перевернулась лодка с четырьмя рыбаками

На Братском водохранилище реки Ангары в Иркутской области перевернулась лодка с рыбаками, двое пропали без вести.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, ЧП случилось поздно вечером 22 сентября в районе населенного пункта Каменка Боханского района.

- Четверо мужчин рыбачили с весельной лодки на одном из заливов на удалении 100-150 метров от береговой полосы. В какой-то момент рыбаки расположились одновременно у одного борта, что привело к опрокидыванию судна, - пояснили в ведомстве.

Двоим мужчинам удалось доплыть до берега и сообщить о происшествии. Еще двух иркутян ищут водолазы. По словам спасателей, глубина воды в том месте, где они пропали, 4-6 метров, а спасательных жилетов на рыбаках не было.